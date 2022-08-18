В «Кронштадте» рассказали об испытаниях «Ориона» с РЛС

В «Кронштадте» сообщили, что беспилотник «Орион» с РЛС проходит летные испытания

Российская компания «Кронштадт» проводит летные испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета «Орион» с бортовой радиолокационной станцией (РЛС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«Действительно, бортовая радиолокационная станция — одна из предусмотренных целевых нагрузок. На данный момент этот БЛА находится на стадии летных испытаний», — рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится проект беспилотника с бортовой РЛС.

Максимальная масса боевой нагрузки «Ориона» составляет 250 килограммов. Средневысотный аппарат может нести РЛС, оптико-электронную систему, бомбы и ракеты. Вариант для российской армии называется «Иноходец», а экспортный — «Орион-Э». Отмечается, что «Кронштадт» работает над версией беспилотника с системой радиоэлектронной борьбы.

Ранее генеральный директор группы «Кронштадт» Олег Шилов сообщил, что ударный дрон «Сириус», который разрабатывают как более тяжелый вариант «Ориона», совершит первый полет в 2022 году.

В июне замглавы «Кронштадта» Алексей Белых сообщил, что завод по серийному производству беспилотников в Дубне заработает в три смены.