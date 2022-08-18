Назван любимый тип московских квартир у россиян

«Авито» назвал самые популярные среди россиян типы московских квартир

Россияне начали предпочитать маленькие квартиры большим при покупке недвижимости в Москве. Любимые типы жилья у граждан назвал сервис «Авито Недвижимости», передает «РБК».

По итогам второго квартала 2022 года на вторичном рынке столицы самыми популярными квартирами стали однокомнатные и двухкомнатные, на них приходится 61 процент спроса. При этом по сравнению с первым кварталом спрос на них уменьшился: с 34 до 28 процентов на «однушки» и с 36 до 33 процентов на «двушки».

Заинтересованность клиентов сервиса в студиях за квартал увеличилась с 12 до 16 процентов. Также спрос поднялся на трехкомнатные квартиры — с 15 до 20 процентов. Практически без изменений остался спрос на объекты с четырьмя и более комнатами.

По словам руководителя направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, небольшие квартиры пользуются популярностью из-за более низких цен. «Этот тренд оформился еще несколько лет назад и пришел из рынка новостроек, но сложная экономическая ситуация и сокращение доходов населения его ускорила», — пояснил эксперт.

Ранее в августе сообщалось, что маленькие квартиры в России подорожали. Объекты площадью не больше 32 квадратных метров выросли в цене на 11,6 процента. На данный момент такое жилье стоит в среднем около 2,8 миллиона рублей.