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В МИД назвали провальной политику США по сдерживанию стран

Дипломат МИД Ильичев: Россия не на словах, а на деле придерживается принципа одного Китая

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня в принципе, могут послужить поводом для подрыва международной стабильности. Меры, принимаемые Соединенными Штатами свидетельствуют о «неспособности США смириться с утратой монопольного права на управление миром», подчеркивает дипломат.

«Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», — сказал Ильичев.

16 августа Президент РФ Владимир Путин заявил, что «визит Пелоси на Тайвань не просто поездка отдельного безответственного политика, а наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран». По мнению главы государства, визит Пелоси на Тайвань был частью целенаправленной стратегии США по дестабилизации ситуации в регионе.

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Юлия Мискевич
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