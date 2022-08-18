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Российский легкоатлет описал сумму призовых фразой «денег хватит на три месяца»

Десятиборец Илья Шкуренев заявил, что зарплата в месяц в России составляет 50 тысяч рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский десятиборец Илья Шкуренев высказался о призовых на национальных соревнованиях по легкой атлетике. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен заявил, что среднемесячная зарплата в России составляет 50 тысяч рублей. «Допустим, выиграешь три старта за год. Если считать по этим призовым, мне их хватит на три месяца. А если ты спортсмен, у тебя подготовка к соревнованиям получается намного дороже», — описал он сумму призовых. Шкуренев добавил, что невозможно сравнивать российские выплаты с призовыми на международных соревнованиях.

Шкуренев является бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2014, а также чемпионом Европы в помещении 2015 года. На мировых первенствах он дважды занимал четвертое место.

17 августа трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко высказалась о зарплатах в российском спорте. Спортсменка оценила свою зарплату фразой «плакать захочется», сравнив ее с выплатами футболистов.

Анастасия Борисова
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