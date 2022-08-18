В США обеспокоились последствиями признания России «спонсором терроризма»
Госдеп тайно сообщил Конгрессу США о трудностях, которые могут возникнуть в случае признания России «страной-спонсором терроризма». Об этом пишет газета Politico.
«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — подчеркивается в материале.
В США обеспокоились последствиями этого решения, поскольку в случае его принятия под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии санкций на поставку российских продуктов на экспорт и о помощи России вывозу украинского зерна.
«Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», — отмечается газета.
Кроме того, при объявлении России «спонсором терроризма» США станет сложнее продолжать работу с Москвой в сфере ядерных материалов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила США о возможном разрыве отношений. Москва пойдет на такой шаг, если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором терроризма.
8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали объявить Россию спонсором терроризма. Грэм заявила, что сенаторы работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву. Подобные действия покажут миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины, подчеркнула она.