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Титульный бой Бетербиева перенесли

Титульный бой боксера Артура Бетербиева с Энтони Ярдом перенесли из-за травмы россиянина

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал, что поединок, в котором он должен был защищать титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) с англичанином Энтони Ярдом, перенесен на начало 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что причиной стала его травма. Он добавил, что перенесен операцию на мениске, из-за чего в данный момент проходит процесс реабилитации. «Все идет нормально. Думаю, что к январю я смогу полностью реабилитироваться и хорошо подготовиться к поединку», — подытожил Бетербиев.

30 июня Бетербиев высказался о выходе на поединок против американца Джо Смита-младшего под канадским флагом. 37-летний боксер подчеркнул, что считает себя российским боксером. Выход под флагом этой страны Бетербиев назвал вынужденной мерой.

В июне этого года Бетербиев одержал досрочную победу над Смитом-младшим техническим нокаутом во втором раунде. Отечественный спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и лишил Смита-младшего пояса WBO. Он одержал 18-ю победу в карьере, ни разу не уступив.

Анастасия Борисова
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