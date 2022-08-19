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В МИД отметили рискованное поведение США на фоне украинского конфликта

Рябков заявил, что США рискует стать противником России в конфликте на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

США могут стать стороной конфликта на Украине, если продолжат игнорировать дипломатические предупреждения российской стороны о прекращении военной и финансовой помощи Киеву. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва неоднократно посылала сигналы о том, что глубокое вмешательство в дела украинского государства делает Белый Дом стороной конфликта с Россией.

«Мы многократно направляли официальные сигналы Вашингтону, (...) предупреждая, что все более явное (...) вовлечение США в происходящее на Украине с точки зрения противодействия нашей специальной военной операции по сути ставит (...) США, на грань превращения в сторону конфликта», — заявил Рябков, отмечая рискованное поведение американской стороны.

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При этом дипломат подчеркнул, что двусторонние российско-американские отношения все еще поддерживаются не только по линиям посольств, но и через телефонные разговоры высокопоставленных представителей обеих стран.

Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине может завершиться вмешательством США в конфликт. В статье эксперт назвал сценарии вмешательства США в конфликт на Украине: в частности, если конфликт не закончится в течение года, то Вашингтон может ввести сухопутные войска для помощи Украине.

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Николай Чигасов
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