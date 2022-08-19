Названы сценарии вмешательства США в конфликт на Украине

FA: профессор Миршамайер допустил вмешательство США при крупной победе России на Украине

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине может завершиться вмешательством США в конфликт. Об этом он написал в материале для журнала Foreign Affairs.

В статье эксперт назвал сценарии вмешательства США в конфликт на Украине: в частности, если конфликт не закончится в течение года, то Вашингтон может ввести сухопутные войска для помощи Украине. Он также допустил такое развитие событий, при котором Россия достигнет крупной победы на Украине. В этом случае Вашингтон способен изменить ситуацию, начав участвовать

в боевых действиях.

Еще один сценарий возможного вмешательства США в конфликт подразумевает намеренную эскалацию, при которой Вашингтон против своей воли втягивается в конфликт неожиданным событием, разворачивающимся по восходящей спирали.