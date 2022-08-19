Названы сценарии вмешательства США в конфликт на Украине
Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине может завершиться вмешательством США в конфликт. Об этом он написал в материале для журнала Foreign Affairs.
В статье эксперт назвал сценарии вмешательства США в конфликт на Украине: в частности, если конфликт не закончится в течение года, то Вашингтон может ввести сухопутные войска для помощи Украине. Он также допустил такое развитие событий, при котором Россия достигнет крупной победы на Украине. В этом случае Вашингтон способен изменить ситуацию, начав участвовать
в боевых действиях.
Еще один сценарий возможного вмешательства США в конфликт подразумевает намеренную эскалацию, при которой Вашингтон против своей воли втягивается в конфликт неожиданным событием, разворачивающимся по восходящей спирали.