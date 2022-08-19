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Названы сценарии вмешательства США в конфликт на Украине

FA: профессор Миршамайер допустил вмешательство США при крупной победе России на Украине

Фото: Unsplash

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине может завершиться вмешательством США в конфликт. Об этом он написал в материале для журнала Foreign Affairs.

В статье эксперт назвал сценарии вмешательства США в конфликт на Украине: в частности, если конфликт не закончится в течение года, то Вашингтон может ввести сухопутные войска для помощи Украине. Он также допустил такое развитие событий, при котором Россия достигнет крупной победы на Украине. В этом случае Вашингтон способен изменить ситуацию, начав участвовать
в боевых действиях.

Еще один сценарий возможного вмешательства США в конфликт подразумевает намеренную эскалацию, при которой Вашингтон против своей воли втягивается в конфликт неожиданным событием, разворачивающимся по восходящей спирали.

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Марина Совина
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