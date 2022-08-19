Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Боруссия М
Сегодня
21:30 (Мск)
Герта
Германия - Бундеслига|3-й тур
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Труа
Франция - Лига 1|3-й тур
Севилья
Сегодня
23:00 (Мск)
Вальядолид
Испания - Примера|2-й тур
Спорт

Фетисов оценил шансы российского тренера возглавить клуб НХЛ

Вячеслав Фетисов заявил, что российский тренер Сергей Брылин может возглавить клуб НХЛ

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы российского тренера Сергея Брылина возглавить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РБК.

Фетисов поздравил Брылина с тем, что он стал помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилс» Линди Раффа. «Я рад за него, считаю, что в перспективе он станет главным тренером клуба НХЛ. Он один из немногих, кто сыграл матч до последнего и сразу работал уже в фарм-клубах», — заявил он.

«Нью-Джерси» 18 августа объявил о назначении Брылина помощником Раффа. Последние девять сезонов россиянин работал ассистентом и младшим тренером в филиалах «Дэвилс» в Американской хоккейной лиге — «Олбани», «Бингемтоне» и «Ютике».

Брылин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2005) в составе «Нью-Джерси». Он выступал за клуб с 1994 по 2008 годы.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о двух атаках на российский хутор с беспилотников
В ДНР заявили о взятии под контроль двух населенных пунктов
Политолога Шульман оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
В Европе оценили процент отказов россиянам в шенгене
Российский пенсионер заказал похищение брата и его жены ради их имущества
Промышленники ФРГ призвали Шольца одуматься и снять санкции с России
В Совфеде призвали готовиться к войне с Западом
Оперативники инсценировали похищение людей и задержали заказчика под видео
Фетисов оценил шансы российского тренера возглавить клуб НХЛ
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.