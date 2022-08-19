Фетисов оценил шансы российского тренера возглавить клуб НХЛ

Вячеслав Фетисов заявил, что российский тренер Сергей Брылин может возглавить клуб НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы российского тренера Сергея Брылина возглавить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РБК.

Фетисов поздравил Брылина с тем, что он стал помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилс» Линди Раффа. «Я рад за него, считаю, что в перспективе он станет главным тренером клуба НХЛ. Он один из немногих, кто сыграл матч до последнего и сразу работал уже в фарм-клубах», — заявил он.

«Нью-Джерси» 18 августа объявил о назначении Брылина помощником Раффа. Последние девять сезонов россиянин работал ассистентом и младшим тренером в филиалах «Дэвилс» в Американской хоккейной лиге — «Олбани», «Бингемтоне» и «Ютике».

Брылин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2005) в составе «Нью-Джерси». Он выступал за клуб с 1994 по 2008 годы.