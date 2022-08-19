Мать погибшего в СВО солдата не смогла получить «гробовые» из-за мужа

В Рязани мать погибшего в СВО солдата не смогла получить «гробовые» из-за бывшего мужа

Бывший муж жительницы Рязанской области помешал ей получить «гробовые» выплаты за награжденного орденом Мужества сына, Александра Савелова, погибшего во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Мужчина претендует на половину суммы. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители адвоката Александра Добровинского, который взялся отстаивать интересы россиянки.

Мужчина бросил семью 13 лет назад, не платил алименты и пытался выселить жену с его собственным сыном из дома. Однако после того, как он узнал, что его сын погиб, и за его смерть положены выплаты от государства — «гробовые», решил заявить свои права на эти деньги. При этом отец даже не пришел на похороны сына.

«Эти выплаты — это благодарность государства родителям солдат, отдавших свою жизнь за освобождение детей Донбасса. И какая благодарность может быть человеку, который 13 лет назад бросил ребенка. (...) Я считаю, что пора с этим разбираться», — сообщил «Ленте.ру» адвокат.

В 2020 году Добровинского лишили адвокатского статуса на два года за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката — защищая актера Ефремова, он подорвал доверие к адвокатуре.

Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области забрал себе часть выплаты, полагавшейся семье погибшего в СВО сына Сергея Семенова.

По словам матери погибшего солдата, с мужем она разошлась больше двадцати лет назад из-за того, что тот не работал, сильно пил и избивал ее. Первоначально ее сын пытался поддерживать отношения с отцом, но позже перестал и из-за пренебрежительного отношения даже не позвал на проводы в армию.