Роднина объяснила переход российской фигуристки в сборную Канады

Роднина заявила, что решение о переходе Ширяевой в сборную Канады принимали родители

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о переходе российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады. Об этом сообщает RT.

Роднина объяснила, что решение принимали родители россиянки. «В 15 лет Ширяева вряд ли самостоятельно пошла на такой шаг. Даже если она является способной девочкой, Ульяна еще должна вырасти в звезду», — заявила она.

О переходе 15-летней Ширяевой стало известно ранее 19 августа. Отмечалось, что спортсменка переехала в Канаду и допущена к региональным соревнованиям, однако в настоящее время ожидает разрешения на переход от Федерации фигурного катания на коньках России.

В 2021 году Ширяева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России среди юниоров, а в 2022-м она стала 11-й на первенстве России среди юниоров. Бывший тренер спортсменки Алексей Василевский рассказал, что фигуристка почти владеет двумя четверными прыжками и тройным акселем.