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Врач назвала опасные последствия частого использования капель в нос

Отоларинголог Новикова: от частого использования капель в нос может развиться зависимость

Фото: shutterstock

От частого использования капель в нос может развиться зависимость, уверена отоларинголог Яна Новикова. Это и другие опасные последствия от лекарства она назвала в интервью для «Доктор Питер».

По словам Новиковой, сосудосуживающие капли, которые обычно применяют при насморке, не обладают лечебным эффектом, а только снимают симптомы. При длительном использовании таких капель сосуды носа утрачивают способность нормально сокращаться и постоянно находятся в расширенном состоянии, пояснила врач. Таким образом, слизистая носа отекает, носовое дыхание со временем нарушается, что в итоге приводит к недостатку кислорода в организме.

Кроме того, из-за частого применения капель может развиться психологическая зависимость, предупредила Новикова. Привыкание формируется уже через 10-14 дней. Человеку начинает казаться, что без капель он не сможет нормально дышать, поэтому, считает она, капли начинают использоваться в слишком больших дозах.

Передозировка каплями, сообщила отоларинголог, может привести к отравлению, которое обычно сопровождается головокружениями, спазмами в животе и рвотой. В наиболее тяжелых случаях возможны даже кома и летальный исход. Новикова добавила, что в особой группе риска находятся дети. По этой причине она призвала родителей внимательнее читать инструкцию, чтобы не превысить допустимую норму препарата.

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Чтобы избавиться от желания постоянно использовать капли, Новикова посоветовала прежде всего обратиться к ЛОРу. Врач проведет обследование, например, анемизацию или эндоскопию, которые позволят оценить состояние слизистой носа, а после назначит необходимое лечение.

Ранее врач Татьяна Красюк предупредила о риске развития опасных болезней из-за лака для ногтей. Специалистка объяснила, что опасные компоненты из некачественного лака могут попасть в кровоток через ноготь.

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Алиса ДмитриеваЕлена Матвиенко
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