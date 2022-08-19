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Россияне рассказали о главных препятствиях для переезда в частный дом

«Дом.РФ» и ВЦИОМ: основной проблемой переезда в частный дом оказалась нехватка средств

Фото: Unsplash

Главным препятствием для переезда из многоквартирного дома в частный оказались нехватка средств и плохая транспортная доступность. О связанных с загородными домами проблемах россияне рассказали в совместном исследовании «Дом.РФ» и ВЦИОМ, пишет РБК.

По данным специалистов, на отсутствие достаточной суммы денег пожаловались 65 процентов мечтающих о собственном доме жителей городов-миллионников, 69 процентов жителей средних городов и 67 процентов жителей малых городов страны.

Другим важным препятствием стала транспортная доступность. Неготовыми тратить много времени на дорогу оказались 28 процентов россиян из мегаполисов, 11 процентов — из средних городов и 5 процентов — из малых.

Для желающих переехать в частный дом жителей малых городов второй по значимости проблемой оказалась необходимость постоянных расходов на содержание дома, к которым они не готовы (16 процентов). В миллионниках подобные опасения выразили 14 процентов респондентов, а в средних городах — 11 процентов.

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Не хотят жить в частном доме или сталкиваются с нежеланием членов семьи переезжать за город 9 процентов жителей мегаполисов, 7 процентов респондентов из средних городов и три процента — из малых. При этом 8 процентов опрошенных из городов-миллионников устраивает их нынешнее место проживания. Аналогичного мнения придерживаются 6 процентов жителей средних и 7 процентов жителей малых городов. Планируют построить жилье самостоятельно, но не имеют необходимого опыта 5 процентов россиян из мегаполисов, 3 процента средних и 1 процент жителей малых городов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что жить в собственном доме мечтают около 45 миллионов россиян. По словам главы кабмина, популярность загородного жилья сформировалась на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим Мишустин считает необходимым продумать меры по доступности гражданам возведения домов.

Нина Ташевская
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