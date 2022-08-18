Названо число мечтающих о собственном доме россиян

Премьер Мишустин заявил, что построить частный дом хотят около 45 миллионов россиян

Построить индивидуальный жилой дом мечтают около 45 миллионов россиян. Такое число назвал премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии всероссийских форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом», пишет РИА Новости.

«Сегодня все больше наших граждан хотят жить в своем собственном доме. Такая тенденция сформировалась наиболее четко, кстати, во время пандемии, когда люди из крупных городов переезжали в малые, частный сектор или в сельскую местность», — заявил глава правительства.

Мишустин напомнил, что в 2021 году из почти 93 миллионов квадратных метров введенного жилья больше половины пришлось на частные дома. Премьер отметил, что в 2022-м показатель еще выше — за семь месяцев сдано более 35 миллионов квадратных метров из почти 58. В связи с этим Мишустин считает необходимым продумать меры по доступности гражданам возведения домов.

Ранее Мишустин объявил о бессрочном продлении льготной программы «Сельская ипотека», действие которой должно было завершиться в 2022 году. По словам главы кабмина, ставку сохранят на прежнем уровне — три процента годовых.