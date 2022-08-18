Ипотеку под три процента в России продлят бессрочно

Премьер-министр Мишустин объявил о бессрочном продлении сельской ипотеки под 3 процента

Льготную программу «Сельская ипотека» со ставкой три процента годовых в России решили продлить бессрочно. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании форума «Среда для жизни», сообщает ТАСС.

«Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», — уточнил глава кабмина. Мишустин добавил, что после продления сельской ипотеки ставка не изменится.

Премьер напомнил, что сейчас действуют четыре льготные программы, по которым можно взять кредит на покупку собственного дома — сельская, семейная, дальневосточная и льготная ипотеки. Помимо этого, недавно правительство решило в качестве пилотного проекта распространить госкредиты на строительство частных жилых домов своими силами.

В июне стало известно о намерении российских властей выделить дополнительные семь миллиардов рублей на поддержку сельской ипотеки. По словам Мишустина, средства пойдут на сохранение льготных условий займов под три процента годовых, а также дадут возможность новым заемщикам взять ипотеку по программе.