Губернатор рассказал о судьбе жителей частично рухнувшего в Омске дома

Глава Омской области Бурков пообещал выплаты жителям частично рухнувшего дома

Жильцы частично рухнувшего в Омске дома получат выплаты, которые будут рассчитаны исходя из рыночной стоимости жилья в городе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Омской области Александр Бурков.

Губернатор отметил, что распорядиться полученными выплатами жители дома №53 на улице 20-го Партсъезда смогут по собственному усмотрению — им будут предоставлены два варианта — приобретение нового жилья или взнос на ипотеку.

«Пострадавшие получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России, — это 72,6 тысячи рублей. Так, при жилплощади в 18 квадратных метров. собственники жилья в пострадавшем доме в среднем получат по 1,3 миллиона рублей. У них будет выбор — приобрести жилплощадь такого же метража или использовать средства в качестве ипотечного взноса», — рассказал Александр Бурков, рассказывая о дальнейшей судьбе жителей рухнувшего дома.

Об обрушении части пятиэтажного жилого дома №53 на улице 20-го Партсъезда стало известно 12 августа. Очевидцы публиковали видео с моментом обрушения стены, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.

МЧС сообщало об угрозе дальнейшего обрушения дома: его вторая сторона находится в аварийном состоянии.