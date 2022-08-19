Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Боруссия М
Сегодня
21:30 (Мск)
Герта
Германия - Бундеслига|3-й тур
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Труа
Франция - Лига 1|3-й тур
Севилья
Сегодня
23:00 (Мск)
Вальядолид
Испания - Примера|2-й тур
Спорт

«Торпедо» второй раз за сутки назначило нового главного тренера

Николай Савичев назначен главным тренером московского «Торпедо»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Николай Савичев назначен главным тренером «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Ранее специалист руководил в команде программой развития молодежного футбола. Савичеву будут помогать старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и специалист по физподготовке Александр Шуленин.

«Торпедо» сообщило о назначении нового главного тренера второй раз за сутки. 18 августа клуб объявил, что командой будет руководить Ковардаев. На этом посту он сменил Александра Бородюка, который вывел клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В нынешнем сезоне «Торпедо» впервые за семь лет вернулось в элитный дивизион. В пяти матчах столичный клуб набрал одно очко, забил три мяча и пропустил 12. Черно-белые находятся на предпоследнем месте в чемпионате.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Макрон позвонил Путину
Россиянин украл часы пассажира в аэропорту во время досмотра и попался на видео
«Торпедо» второй раз за сутки назначило нового главного тренера
Умер писавший песни Лепса автор Анатолий Долженков
США сделали исключение из санкций для российских банков и пенсионеров
Адвокат оценил решение о возвращении дела убитого дочерями Хачатуряна следствию
Влад Лисовец назвал модный женский тренд на ближайшие 100 лет
Названа главная причина звонка Макрона Путину после долгого перерыва
Две пляжные европейские страны выступили против запрета виз для россиян
Появились подробности о разбившейся в российском детсаду на самокате девочке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.