«Торпедо» второй раз за сутки назначило нового главного тренера
Николай Савичев назначен главным тренером «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Ранее специалист руководил в команде программой развития молодежного футбола. Савичеву будут помогать старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и специалист по физподготовке Александр Шуленин.
«Торпедо» сообщило о назначении нового главного тренера второй раз за сутки. 18 августа клуб объявил, что командой будет руководить Ковардаев. На этом посту он сменил Александра Бородюка, который вывел клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
В нынешнем сезоне «Торпедо» впервые за семь лет вернулось в элитный дивизион. В пяти матчах столичный клуб набрал одно очко, забил три мяча и пропустил 12. Черно-белые находятся на предпоследнем месте в чемпионате.