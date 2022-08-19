«Торпедо» второй раз за сутки назначило нового главного тренера

Николай Савичев назначен главным тренером московского «Торпедо»

Николай Савичев назначен главным тренером «Торпедо». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Ранее специалист руководил в команде программой развития молодежного футбола. Савичеву будут помогать старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и специалист по физподготовке Александр Шуленин.

«Торпедо» сообщило о назначении нового главного тренера второй раз за сутки. 18 августа клуб объявил, что командой будет руководить Ковардаев. На этом посту он сменил Александра Бородюка, который вывел клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В нынешнем сезоне «Торпедо» впервые за семь лет вернулось в элитный дивизион. В пяти матчах столичный клуб набрал одно очко, забил три мяча и пропустил 12. Черно-белые находятся на предпоследнем месте в чемпионате.