Российский ветеран подал в суд на новосибирские прокуратуру и МВД

Ветеран подал в суд на новосибирские прокуратуру и МВД из-за их незаконных действий

В Новосибирске 97-летний ветеран Великой Отечественной войны после оформления на него протокола о незаконном пикете подал в суд на прокуратуру и МВД. Пенсионер требует возместить ему ущерб из-за «незаконных действий органов дознания, следствия, прокуратуры и суда». Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает «Новая Сибирь».

Иск был зарегистрирован в Центральном районном суде Новосибирска 18 августа. По данным издания, в июне на площади Ленина в Новосибирске правоохранители задержали ветерана, который вышел на одиночный пикет с плакатом в защиту интересов детей-сирот. Мужчина требовал, чтобы некое должностное лицо вернуло городу якобы незаконно проданные 1,5 тысячи квартир, предназначенных детям-сиротам.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд утвердил сроки телефонным мошенникам Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову, обокравшим 96-летнего ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы. За несколько месяцев до этого Измайловский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы Алимирзаева, а Конькова — к пяти годам.