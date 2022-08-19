Посольство РФ в США: Вашингтон не брезгует откровенной ложью по ситуации с Запорожской АЭС

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале ответило на различные заявления США, касающиеся ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Российские дипломаты подчеркнули, что своими действиями американцы, не брезгуя откровенной ложью, побуждают украинских солдат реализовывать преступные намерения, которые в итоге могут обернуться техногенной катастрофой.

По версии госдепартамента, Россия пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, в то время как военнослужащие РФ якобы применяют насилие в отношении сотрудников атомной станции. Никаких доказательств не приводится, а главный виновник происходящего вновь оставлен за скобками. Очевидно, что в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну посольство России в Вашингтоне

В дипломатическом представительстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под хвалебную риторику Вашингтона не перестают систематически наносить удары по атомной электростанции, используя для этих целей реактивные системы залпового огня (РСЗО), ствольную артиллерию и даже беспилотные летательные аппараты.

12 обстрелов совершили украинские военные по объектам ЗАЭС и городу Энергодар по состоянию на 18 августа

Планируемая диверсия

По данным Министерства обороны России, ВСУ собираются инсценировать диверсию, которая приведет к утечке радиации, нарушению целостности хранилища ядерных отходов и выводу реактора в состояние нештатной работы. Отмечается, что целью украинских военных является создание зоны отчуждения до 30 километров с последующими обвинениями в этом российских солдат.

Российское посольство назвало недопустимым замалчивание властями США этих фактов, подчеркнув, что таким образом они поощряют безнаказанность Киева. Дипломаты предупредили, что безответственная риторика Вашингтона приведет к реализации преступных действий украинских военных, что, в свою очередь, грозит техногенной катастрофой, справляться с последствиями которой Европе придется еще многие десятилетия.

Защитные меры

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в связи с возможными попытками ВСУ нанести удар по Запорожской АЭС система защиты объекта была усилена. При этом он не стал раскрывать какие-либо детали.

Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима украинского президента Владимира Зеленского можно ожидать чего угодно Владимир Рогов член главного совета администрации Запорожской области

В ночь на пятницу, 19 августа, украинские военные открыли массированный огонь из артиллерии по городу Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС. Позже Рогов рассказал, что в результате ночного обстрела электростанция не пострадала, утечки радиации нет.