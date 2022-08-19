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Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов

Власти Запорожской области сообщили об усилении системы защиты ЗАЭС из-за угрозы обстрелов

Фото: Andrei Solomonov / Global Look Press

Система защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он не стал раскрывать детали. «Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима украинского президента Владимира Зеленского можно ожидать чего угодно», — подчеркнул Рогов. Как уточнили власти, решение было принято из-за угрозы новых обстрелов.

В ночь на пятницу, 19 августа, украинские военные открыли массированный огонь из артиллерии по городу Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС. Позже Рогов рассказал, что в результате ночного обстрела электростанция не пострадала, утечки радиации нет.

Украинская армия систематически обстреливает ЗАЭС с 18 июля. Министерство обороны России зафиксировало 12 обстрелов объекта за месяц.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что действия армии Украины на ЗАЭС могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии.

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Марина Совина
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