Украинские военные открыли массированный огонь по Энергодару

Член запорожской администрации Рогов: ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские военные открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по Энергодару, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, идет обстрел населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Боевики украинского президента Владимира Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал Рогов.

В ночь со среды на четверг, с 17 на 18 августа, украинские военные обстреляли третий микрорайон Энергодара дронами-камикадзе. Они нанесли три удара барражирующими боеприпасами по объектам города, взрывы были зафиксированы «в непосредственной близости от жилых домов».

Также украинские войска снова обстреляли район Запорожской атомной электростанции (АЭС). За месяц ВСУ открывали огонь по объекту 12 раз.