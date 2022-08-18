ВСУ обстреляли Энергодар дронами-камикадзе

В администрации Энергодара сообщили, что ВСУ ночью обстреляли Энергодар дронами-камикадзе

Украинские войска ночью обстреляли третий микрорайон Энергодара дронами-камикадзе. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару.

Уточняется, что в результате было «незначительно» повреждено здание администрации. В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий нанесенных ударов. Людей, пострадавших в ходе обстрела, нет.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.