ВСУ обстреляли Энергодар дронами-камикадзе
В администрации Энергодара сообщили, что ВСУ ночью обстреляли Энергодар дронами-камикадзе
Украинские войска ночью обстреляли третий микрорайон Энергодара дронами-камикадзе. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару.
Уточняется, что в результате было «незначительно» повреждено здание администрации. В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий нанесенных ударов. Людей, пострадавших в ходе обстрела, нет.
24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.