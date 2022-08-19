Стало известно о состоянии Запорожской АЭС после массированного обстрела ВСУ

Власти Запорожской области: ЗАЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

Как уточнил политик, на территории АЭС «прилетов» украинских снарядов не было. «Но еще вся ночь впереди, никто не знает, что взбредет в голову киевскому режиму», — уточнил он. По словам Рогова, обстановка на атомной электростанции после обстрела Энергодара спокойная. «Смена работает. Уровень радиации в норме», — добавил руководитель.

О массированном обстреле Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, из тяжелой артиллерии стало известно в ночь на пятницу, 19 августа. Украинские военные выпустили семь снарядов, отметили власти области.

Накануне Минобороны заявило о 12 обстрелах Запорожской АЭС Украиной за месяц. ВСУ обстреливают объект систематически с 18 июля из реактивных систем залпового огня, артиллерии, а также атакуют электростанцию с помощью беспилотников.