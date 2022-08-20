Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
Сегодня
13:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
14:30 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Химки
Сегодня
15:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Боруссия Д
Сегодня
16:30 (Мск)
Вердер
Германия - Бундеслига|3-й тур
Динамо М
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Монако
Сегодня
18:00 (Мск)
Ланс
Франция - Лига 1|3-й тур
Интер М
Сегодня
21:45 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|2-й тур
Сельта
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|2-й тур
Канада U20
Завтра
03:00 (Мск)
Финляндия U20
U20 ЧМ-2022|Финал
Спорт

Костя Цзю сделал прогноз на бой Усика с Джошуа

Костя Цзю спрогнозировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю сделал прогноз на бой украинского тяжеловеса Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его мнению, представитель Великобритании устанет, а украинец победит на выносливости. «Усику надо действовать на опережении, никакого обмена ударами, занять середину ринга, дать промахнуться, постоянно держать Джошуа в напряжении», — посоветовал Цзю. Он добавил, что будет болеть за украинца.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в ночь на 21 августа. Встреча пройдет в Саудовской Аравии.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации, Международной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Власти Крыма сообщили о поражении всех целей системами ПВО
Мэр Лондона усомнился в способности жителей оплатить отопление зимой
Неизвестный напал на россиянку возле ее дома и попытался задушить ее пакетом
Костя Цзю сделал прогноз на бой Усика с Джошуа
Семеро россиян погибли по пути на свадьбу
Огромная очередь в бывший Starbucks в центре Москвы попала на фото
В России впервые с марта зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения COVID-19
ВМФ России получит «Адмирала Кузнецова» и «Адмирала Нахимова» с задержкой
Не пустивших офицера в ресторан охранников призвали отправить в Донбасс
Шойгу заявил о непринятии многими украинцами «нацистской» политики Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.