Костя Цзю сделал прогноз на бой Усика с Джошуа

Костя Цзю спрогнозировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю сделал прогноз на бой украинского тяжеловеса Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его мнению, представитель Великобритании устанет, а украинец победит на выносливости. «Усику надо действовать на опережении, никакого обмена ударами, занять середину ринга, дать промахнуться, постоянно держать Джошуа в напряжении», — посоветовал Цзю. Он добавил, что будет болеть за украинца.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в ночь на 21 августа. Встреча пройдет в Саудовской Аравии.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации, Международной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.