Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД России сообщили о переговорах по картам «Мир» с Египтом и Китаем

Замглавы МИД Панкин: Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с КНР и Египтом

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия ведет переговоры об использовании отечественной платежной карты «Мир» с рядом стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

Он объяснил, что причиной повышения приоритетности расширения географии использования карт «Мир» стала необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем. «На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами», — уточнил замминистра.

Панкин напомнил, что к российской платежной системе уже подключились 11 стран. В частности, карты принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари допустил подключение страны к платежной системе «Мир» за несколько месяцев. Он отметил, что в стране для этого есть вся необходимая инфраструктура.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»
В Британии констатировали устойчивость экономики России перед санкциями
В МИД России сообщили о переговорах по картам «Мир» с Египтом и Китаем
Психолог назвала способы помочь подростку пережить неразделенную любовь
В России рассказали о зоне досягаемости «Кинжалов» из Чкаловска
Украинцы наорали на Филиппа Киркорова в Монако
Профессор предрекла Западу расплату зимой за отсутствие российского газа
Названы способы распознать мошенника по телефону
На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»
Две японские компании заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалин-2»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.