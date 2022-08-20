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В Совфеде предупредили ВСУ об ответе на применение отравляющих веществ

Сенатор Климов предупредил о жестком военном ответе ВСУ на применение отравляющих веществ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия военным способом ответит Украине на применение отравляющих веществ против российских военных. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он также рассказал о дальнейших действиях Москвы.

Минобороны России сообщило о доказательствах использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) отравляющих веществ против российских военнослужащих. В оборонном ведомстве намерены передать эти данные в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако сенатор усомнился в объективности разбирательства.

«То, что нам надо обращаться в такого рода международные организации при таких случаях — это сто процентов. Но вероятность, что в такой организации что-то сделают реально и вообще начнут рассматривать нашу заявку, очень мала», — сказал он.

Они там рассматривают всякие капризы стран НАТО, а всерьез отнестись к нашей заявке не дадут

Андрей Климовроссийский сенатор

Реакция России

Москва не оставит без ответа такие действия ВСУ, уверен Андрей Климов.

«Помимо обращения в международные организации мы должны реагировать очень жестко военно-техническим способом, чтобы мысли не появлялось на этот счет. Помимо разбирательства в соответствующих структурах, к которым у меня доверия не осталось, еще это надо обязательно делать», — заключил российский политик.

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Что известно о применении отравляющих веществ?

Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, 31 июля были доставлены в военный госпиталь с признаками отравления, сообщило Минобороны. Обследование выявило наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В», уточнили в военном ведомстве.

Ботулотоксин — это сильнейший из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ. Его попадание в пищеварительную систему организма вызывает тяжелое токсическое поражение — ботулизм. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ботулотоксины блокируют нервные функции и могут приводить к дыхательному и мышечному параличу. После постановки клинического диагноза необходимо как можно скорее ввести антитоксин, чтобы снизить риск летального исхода.

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Варвара Кошечкина
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