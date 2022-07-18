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Стало известно о проводимых на украинских военных бактериологических опытах

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что на военных ВСУ ставили бактериологические опыты

Фото: Nariman El-Mofty / AP

На Украине на военнослужащих Вооруженных сил страны (ВСУ) ставили бактериологические опыты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев. Его слова в понедельник, 18 июля, приводит РИА Новости.

«Анализ заборов крови у украинских военнослужащих, которые оказались в плену, подтверждает, что по целому ряду заболеваний, в том числе атипичных для украинцев, содержание соответствующих веществ в крови в разы, может быть, в десятки раз превосходит поддающиеся объяснению нормы», — заявил сенатор.

Он предположил также, что при определенных обстоятельствах эти заболевания могли бы распространяться в наступательных целях.

Ранее в июле стали известны новые данные о работе биолабораторий на Украине. Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил, что страна является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.

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Евгения Куликова
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