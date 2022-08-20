В «Баварии» высказались о возможном переходе Роналду в чемпионат Германии

Тренер «Баварии» заявил, что Криштиану Роналду слишком дорогой игрок для клубов Бундеслиги

Тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о возможном переходе португальца Криштиану Роналду в другой клуб чемпионата Германии дортмундскую «Боруссию». Его слова передает TZ.

35-летний специалист признался, что для него не имеет значения, где форвард «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру. Он связал последние новости о вероятном переходе Роналду в «Боруссию» с деятельностью агента игрока Жорже Мендеша.

По мнению Нагельсманна, далеко не все клубы, которые хотели бы видеть Роналду в своих рядах, могут себе его позволить. Он назвал приобретение 37-летнего нападающего спорным с экономической точки зрения.« Он уже не самый молодой игрок, а вы вкладываете большие средства», — отметил он. При этом Нагельсманн подчеркнул, что португалец способен забить много голов.

18 августа сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным претендентом на Роналду. Клуб из Дортмунда был готов на полноценный трансфер или аренду форварда.

С начала лета СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из МЮ. Игроку приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами.