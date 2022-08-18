Назван единственный претендент на Роналду

Дортмундская «Боруссия» нацелилась на Криштиану Роналду

CBS назвал дортмундскую «Боруссию» единственным претендентом на нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщается в материале издания.

Агент 37-летнего форварда Жорже Мендеш начал работу по переходу спортсмена. Сам Роналду заинтересован в игре за «Боруссию». Помимо участия в Лиге чемпионов он получит шанс стать первым футболистом, который будет иметь на счету победы в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии.

В «Боруссии» нацелились как на аренду, так и на полноценный трансфер Роналду. В клубе хотят усилить атакующую линию на фоне ситуации с нападающим Себастьеном Алле, у которого была диагностирована опухоль.

12 августа Роналду попал в число претендентов на «Золотой мяч». Он был номинирован на награду в 18-й раз подряд.

С начала лета СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из МЮ. Игроку приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами. Претендентами на португальца называли мадридский «Атлетико», «Челси», «Наполи», а также лиссабонский «Спортинг».