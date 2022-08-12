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Спорт

Роналду номинировали на «Золотой мяч» в 18-й раз подряд

Криштиану Роналду номинировали на «Золотой мяч» 18-й раз подряд

Фото: Reuters

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в число номинантов на «Золотой мяч». Об этом сообщает L'Equipe.

37-летний форвард номинирован в 18-й раз подряд. Впервые Роналду попал в число номинантов на престижную награду в 2005 году. Тогда приз достался бразильцу Роналдинью.

Всего за награду поспорят 30 претендентов, среди которых Карим Бензема, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе и другие. Впервые с 2005 года в число претендентов не попал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Роналду является пятикратным обладателем награды. Он уступает Месси, на счету которого семь «Золотых мячей».

В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед».

Николай Костюков
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