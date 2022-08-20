Власти Энергодара оценили нанесенный ударом ВСУ ущерб ЗАЭС

В Энергодаре заявили, что удар ВСУ не повредил критически важные объекты Запорожской АЭС

Критически важные объекты Запорожской атомной электростанции (АЭС) оказались неповрежденными в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. Об этом заявили в пресс-службе администрации Энергодара, передает РИА Новости.

«Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции. Критические объекты станции не повреждены», — сообщил представитель администрации города.

Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали район Запорожской АЭС. Об очередном обстреле ВСУ власти сообщили вечером 20 августа. Кроме того, украинские войска обстреляли пригород Энергодара.

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.

Позднее первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о проработке с Москвой и Киевом технических деталей визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.