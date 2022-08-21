Микробиолог описал смерть при отравлении ботулотоксином

Микробиолог Никулин: при отравлении ботулотоксином поражаются слизистые и наступает удушье

Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с РИА Новости описал смерть при отравлении веществом ботулотоксин типа В, которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области.

По словам ученого, ботулотоксин проникает в легкие, а также поражает слизистые — глаза и нос, и вызывает сильное отравление, зачастую смертельное. «Причем там смертельная доза очень небольшая, буквально несколько миллиграммов. Прерывается кислородный обмен, блокируется ацетилхолин и человек погибает от удушья, от недостатка кислорода», — сказал Никулин.

Эксперт объяснил, что ботулотоксин является веществом животного происхождения, а не биологическим оружием. Обычно его используют для отравления, например, воды, или еще каких-либо веществ, используемых человеком.

Никулин также рассказал, что ботулотоксин стоял и, возможно, остается на вооружении в армии США и уточнил, что у американцев даже были бомбы, заряженные этим веществом. Он допустил, что такие бомбы могли быть применены и в Запорожской области, вещество могло быть распылено аэрозольным способом с помощью дронов.

В субботу, 20 августа, Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области. В организмах военнослужащих ВС РФ обнаружили отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». Отмечается, что российская сторона готовит документы, подтверждающие химический терроризм. Расследование отравления российских военных займется Следственный комитет РФ.