Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Травести-дива Наполи защитила спевшего гимн России с флагом ЛГБТ Бомбу Киберсиси

Заза Наполи защитила ветерана Чечни Бомбу Киберсиси, спевшего гимн России с ЛГБТ-флагом

Фото: Said Gadzhiev / Russian Look

Известная травести-дива Заза Наполи (Вадим Казанцев) в беседе с Ura.ru защитила ветерана Чечни Бомбу Киберсиси (настоящее имя — Сергей Нечаев), которого заставили извиняться на камеру за то, что тот в образе исполнил гимн РФ с флагом ЛГБТ в руках. Об этом Заза рассказала , подчеркнув, что не сомневается в том, что Нечаев патриот.

«Заставляют его, это видно на видео, потому что видно, что у человека лицо напряжено. В глазах и голосе — страх. Видно, что угрожали до этого ему. В том, что он патриот — нет ни капли сомнения. И то, как он относится к нашей стране и его жизненная позиция — мне прекрасно известно», — рассказала Заза. По данным агентства, она отметила, что людей, которые удерживали мужчину и заставляли произнести извинения, ждет расплата.

Ранее Сергея Нечаева заставили извиниться члены радикального консервативного движения. Травести-артист добавил, что сожалеет о своем поступке и обещает, что подобного больше не повторится.

В начале августа Бомба Киберсиси спел гимн России с ЛГБТ-флагом в руках в екатеринбургском ночном клубе Fame. После того как видео было опубликовано в интернете, на заведение и артиста обрушилась критика. Нечаев объяснил свой поступок патриотическими чувствами и добавил, что является ветераном чеченской кампании.

Позже полиция открыла на него административное дело по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Крыму предупредили об активизации военных провокаций Украины и США
В Госдуме назвали атаку Украины на Крым «агонией киевского режима»
США заявили об осведомленности России в бреши американского ядерного щита
В Британии спрогнозировали рост спроса на дрова из-за «тяжелой зимы»
Травести-дива Наполи защитила спевшего гимн России с флагом ЛГБТ Бомбу Киберсиси
Пятеро россиян ушли в тайгу за грибами и пропали
Почти треть россиян запланировали сократить траты на образование детей
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва автомобиля дочери Дугина
Спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Бомбу Киберсиси заставили извиниться
Британскую армию призвали готовиться к войне с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.