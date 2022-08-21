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Губернатор американского штата прибыл на Тайвань

Губернатор американского штата Индиана Холкомб заявил о прибытии на Тайвань

Фото: Chris Wattie / Reuters

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб прибыл на Тайвань с официальным визитом. Об этом сообщает Reuters.

«Я ценю теплый прием на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки», — заявил он.

14 августа делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Кроме Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретились с президентом острова Цай Инвэнь.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что американская сторона продолжит посещать остров. «Делегации конгресса США совершали визиты на Тайвань на протяжении десятилетий и продолжат делать это», — заявил он.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны китайских властей. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают остров своей территорией.

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Алина Гончарова
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