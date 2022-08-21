Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
4:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Лидс Юнайтед
3:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Зенит
0:0
Перерыв
live
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Лилль
Сегодня
21:45 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|3-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Испания - Примера|2-й тур
Спорт

Лебедев назвал причину поражения Джошуа в поединке с Усиком

Денис Лебедев заявил, что команда Джошуа выбрала неправильную стратегию на бой с Усиком

Фото: Hassan Ammar / AP

Российский боксер Денис Лебедев назвал причину поражения британца Энтони Джошуа в поединке с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит РБК.

Спортсмен заявил, что команда британца выбрала неправильную стратегию на бой. «Людям в его углу ставлю двойку за работу. Каждое попадание Джошуа наносило Александру проблемы, но тем не менее британец каждый раз отходил после точного выстрела. Тем самым Усик продолжал навязывать свой план на бой», — посчитал он.

Материалы по теме:
«Сейчас он лучший в мире» Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
«Сейчас он лучший в мире»Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
Сегодня
Как казак британца боксу учил. Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Как казак британца боксу учил.Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
26 сентября 2021

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины
В Киеве попрощались с актрисой Писанкой
Две девушки обнажили грудь на фотосессии с Шольцем
Пожарную обстановку в Рязанской области оценили как нестабильную
Москвичей предупредили о метеорологической опасности
Гинцбург заявил о возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19
В российском детском лагере нашли кишечную палочку после отравления 30 детей
В США рассказали о заставляющем генералов НАТО «потеть» российском оружии
Народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет
Лебедев назвал причину поражения Джошуа в поединке с Усиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.