Лебедев назвал причину поражения Джошуа в поединке с Усиком

Денис Лебедев заявил, что команда Джошуа выбрала неправильную стратегию на бой с Усиком

Российский боксер Денис Лебедев назвал причину поражения британца Энтони Джошуа в поединке с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит РБК.

Спортсмен заявил, что команда британца выбрала неправильную стратегию на бой. «Людям в его углу ставлю двойку за работу. Каждое попадание Джошуа наносило Александру проблемы, но тем не менее британец каждый раз отходил после точного выстрела. Тем самым Усик продолжал навязывать свой план на бой», — посчитал он.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.