Медведев проиграл Циципасу в полуфинале АТР

Теннисист Медведев проиграл Стефаносу Циципасу в полуфинале АТР в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». Соревнование проходит в Цинциннати (штат Огайо, США). Об этом сообщает портал InsideSport.

Игра завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 в пользу Циципаса, посеянного на турнире под четвертым номером. Медведев получил первый номер посева. Решающем матч греческий теннисист сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в 1/2 финала оказался сильнее британца Кэмерона Норри (девятый номер посева) — 6:3, 6:4.

9 августа Даниил Медведев рассказал об эмоциях от выступлений под нейтральным флагом.

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга ATP на протяжении 11 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.

