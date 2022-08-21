Усик назвал отличия между первым и вторым боем против Джошуа

Александр Усик рассказал, что во втором бою с Энтони Джошуа переживал за результат

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик назвал отличия между первым и вторым боем против британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам спортсмена, минувший поединок был очень важным для его страны и команды. «Этот бой отличался и тем, что, несмотря на умение контролировать свои эмоции, я пусть и немного, но переживал за результат. Особенно в девятом раунде!» — заявил Усик.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.