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В Крыму предупредили об активизации военных провокаций Киева и США

Постпред Мурадов предупредил об активизации военных провокаций Украины и США в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предупредил о планах США легализовать наращивание военных провокаций Украины против полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией», — заявил Мурадов. По его мнению, именно для этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг «натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма».

Мурадов считает, что на заседании платформы Вашингтон попытается легализовать усиление антикрымских военных провокаций Украины с применением вооружений НАТО, прикрываясь тем, что страны альянса не признают российский статус Крыма. Поэтому, полагает он, это нельзя игнорировать.

«Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации», — заключил Мурадов.

За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система ПВО в различных местах. Так, в субботу, 20 августа, стало известно, что в Севастополе над штабом Черноморского флота был сбит беспилотник. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, обошлось без жертв, на месте работают экстренные службы.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в разных частях Крыма утром 20 августа и вечером 19 августа — в Евпатории, Севастополе, Западном Крыму, Бахчисарае и Сакском районе.

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Марина Совина
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