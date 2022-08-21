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В Запорожье обеспокоились риском применения Киевом бактериологического оружия

Член администрации Запорожья Рогов: Киев может применить бактериологическое оружие

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В администрации Запорожья опасаются применения Киевом бактериологического оружия — такой риск существует, как считает член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает РИА Новости.

По мнению Рогова, киевский режим способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) займется расследованием отравления российских военных: следователи намерены зафиксировать все сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества.

В субботу, 20 августа, Министерство обороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области: в организмах военнослужащих ВС РФ обнаружили отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». Отмечается, что российская сторона приступила к подготовке документов, подтверждающих химический терроризм, санкционированный режимом президента Украины Владимира Зеленского.

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Владимир Шарапов
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