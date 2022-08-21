Названы находящиеся под угрозой ударов ВСУ области России

Полковник Алехин заявил, что ВСУ угрожает Курской, Белгородской и Брянской областям

Под угрозой диверсионных ударов Вооруженных сил Украины находятся Белгородская, Брянская и Курская области России. Об этом заявил полковник Вооруженных сил РФ запаса Геннадий Алехин в интервью «Украине.ру».

По его словам, контрнаступательные действия украинской армии не могут принести больших результатов на фронте, поэтому Киев начал настоящую партизанскую войну на территории России. «Это показывают события в Крыму, это показывают события вчерашнего вечера в Ровенском районе Белгородской области, где был взорван склад», — заявил эксперт.