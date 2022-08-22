Россиянам рассказали о последствиях неправильного приема активированного угля

Терапевт Нэя Георгиева: неправильный прием активированного угля приводит к запорам

Запоры и дисбактериоз — это лишь некоторые последствия неправильного приема активированного угля, рассказали россиянам терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева и гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев. Они объяснили «Ленте.ру», при каких болезнях препарат может навредить.

Активированный уголь, который имеется в аптечке каждой семьи, можно использовать при пищевых, алкогольных, отравлениях, а также отравлениях лекарствами, прокомментировала терапевт. При вздутии живота и обострении пищевой аллергии уголь также может стать хорошим помощником.

Однако, по словам Георгиевой, не стоит забывать, что активированный уголь — это лекарство, и его бесконтрольный прием небезопасен. «Не нужно "чистить" печень или кишечник с его помощью. Также нельзя пить уголь, в надежде вылечить акне», — предупредила она и подчеркнула, что медикаментозное лечение должен назначать врач, а неправильный прием активированного угля приводит к запорам и дисбактериозу.

Активированный уголь — это порошок из древесного угля, скорлупы кокоса, торфа, который подвергают высокой тепловой обработке. Активированный уголь — это сорбент, который связывает токсические вещества в желудке, не всасываясь в кровяное русло, и выводит их

Гастроэнтеоролог Андрей Якушев добавил к словам коллеги , что активированный уголь — неплохой сорбент, но может абсорбировать не все, поэтому в случае отравления нужна консультация токсиколога.

Он обратил внимание, что прием активированного угля назначают в период острой инфекции на три-четыре дня. Абсолютных противопоказаний к его использованию нет, кроме того, что его нельзя принимать детям младше трех лет. Особенно, по словам врача, уголь актуален летом, в сезон энтеровирусов.

«Из минусов использования препарата можно назвать его высокую эффективную дозу. Нужно принимать от пяти таблеток, — отметил Якушев. — К тому же, кроме уже названного запора, он может вызывать гиповитаминоз при длительном применении».

Без консультации врача уголь нельзя принимать дольше трех дней. Для лечения вздутия живота и хронической диареи (синдром раздраженного кишечника с диареей) в настоящее время уголь не применяют, сообщил гепатолог. Альтернативой углю в таких случаях являются более современные «Смекта» и «Энтеросгель».

«Не забывайте, что, если с сорбентами вам назначили другие препараты, промежуток между приемом сорбента и препарата должен составлять не менее часа», — напомнила Георгиева.

Ранее врачи назвали меры первой помощи при отравлении грибами. По их словам, первым делом нужно промыть желудок и вызвать скорую помощь.