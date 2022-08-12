Врачи перечислили меры первой помощи при отравлении грибами

Врач Ковалева: при отравлении грибами надо срочно вызвать скорую и промыть желудок

При отравлении грибами наступает острая интоксикация организма, поэтому надо срочно вызвать скорую помощь и промыть желудок, сообщили врачи Татьяна Ковалева и Нэя Георгиева. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили все меры первой помощи при отравлении ядовитыми грибами.

Основные причины отравления грибами

В мире существуют более 30 видов ядовитых грибов, употребляя которые люди ежегодно получают серьезные отравления вплоть до летального исхода, заявила врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева. По ее словам, в первую очередь это происходит из-за того, что человек принимает несъедобный гриб за съедобный.

На втором месте — плохая кулинарная обработка: некоторые виды съедобных грибов, например, чернушки, необходимо вымачивать несколько часов, чтобы избавиться от едкого сока, продолжила врач.

Сбор грибов вдоль автомобильных дорог, неподалеку от заводов и предприятий очень опасны, так как у грибов есть способность накапливать токсины Нэя Георгиева Врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24»

Также употребление грибов с алкоголем в большинстве случаев приводит к тяжелому гастроэнтериту, объяснила Георгиева.

Симптомы отравления грибами

Симптомы отравления грибами проявляются по-разному, в зависимости от разновидности. Наиболее ядовитыми считаются мухомор и бледная поганка, рассказала доктор медицинских наук, детский инфекционист, педиатр, детский гепатолог «СМ-Клиника» Татьяна Ковалева. По ее словам, первые признаки интоксикации могут проявиться уже через один-два часа после употребления ядовитых грибов.

«Наиболее распространенными признаками отравления являются сильная головная боль, тошнота, рвота, резкая боль в животе и кишечнике, нарушение зрения, судороги конечностей, слабость, повышенное потоотделение, сильная жажда и обезвоживание организма, слабый пульс. В более тяжелых случаях мерзнут ноги (даже при комнатной температуре), кожа приобретает синий оттенок, температура тела может снизиться до 36-35 градусов по Цельсию», — продолжила медик.

Первая помощь при отравлении грибами

При отравлении необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а до ее приезда на месте оказать пострадавшему соответствующую первую помощь, объяснила Ковалева.

В первую очередь необходимо промыть человеку желудок. Для этого заставьте его выпить три раза по два стакана воды комнатной температуры. Критерием успешного проведения процедуры считают появление чистых промывных вод. После промывания желудка нужно вывести токсины, которые успели образоваться и разойтись по организму, ухудшив самочувствие. Для этого пострадавшему необходимо выпить активированный уголь или другой сорбент, а также пить как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания Татьяна Ковалева Доктор медицинских наук, детский инфекционист, педиатр, детский гепатолог «СМ-Клиника»

Также, по словам врача, необходимо обеспечить больному состояние покоя и приток свежего воздуха. Если остались остатки грибов, их надо отложить и передать специалистам, чтобы они смогли точно установить, каким именно видом грибов человек отравился, и назначить соответствующее лечение. Если пострадавший потерял сознание, его необходимо перевернуть на бок и обеспечить контроль пульса.

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