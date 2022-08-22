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Женщина покормила аллигаторов с рук и попала на видео

Смотрительница аллигаторовой фермы из США покормила рептилий с рук и попала на видео

Смотрительница аллигаторовой фермы в городе Эверглейдс, штат Флорида, США, покормила питомцев с рук, находясь посреди бассейна, кишащего десятками рептилий. Процесс кормления хищников попал на видео, которое опубликовал зоозащитник Зейн Шапиро на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике женщина по имени Мэдди голыми руками кладет пищу в пасть аллигатора. В этот момент ее окружают около 30 других аллигаторов, которые ждут своей очереди на получение еды. Рептилии не проявляют к смотрительнице никакой агрессии. При этом Мэдди хлопает аллигатора рукой по голове, каждый раз после того, как дает ему кусочек мяса.

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Запись стала вирусной в соцсетях и набрала более 22 тысяч просмотров. Пользователей поразило спокойствие женщины, окруженной опасными хищниками. «Однажды они точно съедят ее», — написал один из них. На это автор публикации ответил: «Нет».

Ранее сообщалось, что аллигатор напал на 60-летнего мужчину вблизи парка Ва-Ке Хатчи в американском городе Форт-Майерс, штат Флорида. Пожилой мужчина гулял по тропе, вдоль которой расположено множество небольших водоемов, и случайно подошел слишком близко к рептилии.

Алиса Дмитриева
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