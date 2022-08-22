Минобороны России сообщило об использовании опыта боев на Украине

Минобороны усовершенствует российское вооружение, используя опыт боев на Украине

Управление развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России использует опыт, получаемый армией страны в рамках спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружений, сообщил начальник ведомства Василий Елистратов, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, анализируется ли опыт, получаемый Вооруженными силами (ВС) РФ в рамках боев, для разработок в сфере искусственного интеллекта.

«Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее», — подчеркнул Елистратов. Он уточнил, что специалисты будут совершенствовать российское вооружение.

Ранее Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» показало концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» на форуме «Армия-2022». Атомная подводная лодка (АПЛ) будущего получит подводные беспилотники, которые позволят раньше обнаруживать противника.