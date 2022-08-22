Угрозу дефолта в США объяснили

Политолог Дудаков назвал причиной возможного дефолта США падение доходов по облигациям

В условиях рекордной инфляции доходность по американским облигациям падает, кроме того, недружественные США государства начинают распродавать ценные бумаги страны, соответственно, их держателей становится все меньше. В перспективе это может привести к дефолту. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

В скором будущем США могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он находит, что для соответствующих оценок есть основания.

«Дело в том, что в США сейчас рекордная инфляция, она составляет 8-9 процентов, — сказал Дудаков. — Соответственно, и доходность по американским облигациям невысока, несмотря на то, что страна повышает ставки. Тот, кто покупает госдолг страны, теряет в любом случае».

Кроме того, по словам политолога, ввиду непростой геополитической обстановки недружественные США страны начинают распродавать американские ценные бумаги, их держателей становится меньше.

«Это не значит, что уже завтра США объявят дефолт. Они вполне могут включить печатный станок и национализировать госдолг. Конечно, это сказалось бы на инфляции, но вся эта ситуация несет, скорее, угрозу не экономического, а политического характера. К дефолту, скорее, может привести неспособность американских партий договориться друг с другом. Когда именно это произойдет, никто не скажет. Может, через два года, а, может, и через десять лет», — заключил американист.

О чрезвычайно высоком уровне госдолга США в конце июня рассказывал и заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. По его словам, обязательства Вашингтона растут буквально по часам, а с включением в подсчеты Японии объемы долга приближались к половине мирового ВВП.