Секретарь Совбеза России нашел основания для дефолта США
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что есть основания для дефолта США
В скором будущем США могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он находит, что для соответствующих оценок есть основания, передает РИА Новости.
В конце июня о чрезвычайно высоком уровне госдолга США рассказывал заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. По его словам, обязательства Вашингтона растут буквально по часам, а вместе с Японией объемы долга приближались к половине мирового ВВП.
В то же время о уже российском дефолте по еврооблигациям заявили сначала в Bloomberg, а потом в рейтинговом агентстве Moody's.