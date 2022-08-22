Секретарь Совбеза России нашел основания для дефолта США

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что есть основания для дефолта США

В скором будущем США могут объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он находит, что для соответствующих оценок есть основания, передает РИА Новости.

В конце июня о чрезвычайно высоком уровне госдолга США рассказывал заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. По его словам, обязательства Вашингтона растут буквально по часам, а вместе с Японией объемы долга приближались к половине мирового ВВП.

В то же время о уже российском дефолте по еврооблигациям заявили сначала в Bloomberg, а потом в рейтинговом агентстве Moody's.