Дзюба забил в дебютном матче за «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба забил гол в дебютном матче за «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба дебютировал за «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Фенербахче». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

34-летний форвард вышел на поле с первых минут. Его команда потерпела поражение со счетом 4:2. Дзюба отличился на 66-й минуте матча, записав на свой счет первый гол за «Адана Демирспор».

О контракте россиянина с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления соглашения на год. В турецкой комнаде выступает и бывший партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.

Дзюба покинул «Зенит» в мае: у форварда истек контракт с клубом. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.