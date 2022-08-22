Губерниев высмеял речь Загитовой

Дмитрий Губерниев заявил, что фигуристке Алине Загитовой нужно работать над техникой речи

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высмеял речь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на ледовом шоу Татьяны Навки.

«Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Загитовой нужно работать… Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырех-пяти занятных занятий», — написал журналист. Таким образом, он отреагировал на фразу Загитовой, где она назвала шоу hi«сказочной сказкой».

2 августа Загитова высказалась о своем будущем. Она заявила, что на данный момент желает связать свою жизнь с телевидением.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В ее активе золото чемпионата мира и чемпионата Европы.