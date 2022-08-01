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Спорт

Загитова высказалась о своем будущем

Фигуристка Загитова заявила, что хочет связать свою жизнь с телевидением, а не тренерством

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своем будущем. Ее цитирует РИА Новости.

«Конечно, задумывалась о карьере тренера. Мне очень нравится работать с детьми, но пока что я, наверное, не хочу быть тренером. Может, в будущем это будет возможно», — заявила спортсменка. Она отметила, что на данный момент желает связать свою жизнь с телевидением.

Ранее российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил профессиональные качества Загитовой в шоу-бизнесе. Он отметил, что освоение профессии ведущей дается спортсменке с трудом. Губерниев обратил внимание на то, что существует ряд дисциплин, которые Загитовой необходимо освоить, чтобы преуспеть в шоу-бизнесе. Среди них — техника речи и мастерство эфирного выступления.

Алина Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В ее активе золото чемпионата мира и чемпионата Европы.

Дарья Коршунова
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