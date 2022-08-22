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Шойгу рассказал о недостатках западного оружия

Министр обороны Шойгу заявил о недостатках американских гаубиц M777 и ПТРК Javelin
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: globallookpress.com

Российские специалисты изучают западное вооружение, которое захватывают в ходе специальной военной операции на Украине, и разрабатывают меры по противодействию ему. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» о недостатках американских гаубиц и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin, пишут «Известия».

«Конечно, им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое — это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки», — заявил он.

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Министр добавил, что некоторые образцы западного оружия уже изучили. «Те же самые гаубицы М777 очень капризные, тяжело ремонтируются. То же самое касается Javelin. Ну не так они хороши, как в общем хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего "Корнета"», — отметил Шойгу.

Ранее в августе стало известно, что выпущенный из ПТРК Javelin снаряд не смог повредить российский танк Т-72 на Украине.

В том же месяце Минобороны России показало западное оружие, которое захватили в ходе спецоперации. Военные захватили ПТРК Javelin и гранатометы Carl Gustaf.

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Даниил Иринин
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