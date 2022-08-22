Шойгу рассказал о недостатках западного оружия

Министр обороны Шойгу заявил о недостатках американских гаубиц M777 и ПТРК Javelin

Российские специалисты изучают западное вооружение, которое захватывают в ходе специальной военной операции на Украине, и разрабатывают меры по противодействию ему. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» о недостатках американских гаубиц и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin, пишут «Известия».

«Конечно, им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое — это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки», — заявил он.

Министр добавил, что некоторые образцы западного оружия уже изучили. «Те же самые гаубицы М777 очень капризные, тяжело ремонтируются. То же самое касается Javelin. Ну не так они хороши, как в общем хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего "Корнета"», — отметил Шойгу.

Ранее в августе стало известно, что выпущенный из ПТРК Javelin снаряд не смог повредить российский танк Т-72 на Украине.

В том же месяце Минобороны России показало западное оружие, которое захватили в ходе спецоперации. Военные захватили ПТРК Javelin и гранатометы Carl Gustaf.